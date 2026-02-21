ФСБ заявила, что Киев использует данные из Telegram в военных целях

ФСБ заявила, что Киев использует данные из Telegram в военных целяхИспользование мессенджера в зоне спецоперации угрожало жизни российских военных
Вооруженные силы и спецслужбы Украины могут иметь доступ к информации, размещаемой в Telegram, и использовать ее в военных целях. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. В ведомстве отметили, что ВСУ и спецслужбы Украины получают информацию в кратчайшие сроки.
В спецслужбе подчеркнули, что использование Telegram российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции в последние три месяца неоднократно приводило к созданию угрозы их жизни.
В УБК МВД России сообщали о том, что каналы и боты в Telegram, предлагающие услуги «пробива» данных, стали инструментом для сбора информации о военных и чиновниках. Полученные таким образом сведения применялись при подготовке диверсионно-террористических актов.