Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ФСБ заявила, что Киев использует данные из Telegram в военных целях

Использование мессенджера в зоне спецоперации угрожало жизни российских военных
Ведомости

Вооруженные силы и спецслужбы Украины могут иметь доступ к информации, размещаемой в Telegram, и использовать ее в военных целях. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. В ведомстве отметили, что ВСУ и спецслужбы Украины получают информацию в кратчайшие сроки.

В спецслужбе подчеркнули, что использование Telegram российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции в последние три месяца неоднократно приводило к созданию угрозы их жизни.

В УБК МВД России сообщали о том, что каналы и боты в Telegram, предлагающие услуги «пробива» данных, стали инструментом для сбора информации о военных и чиновниках. Полученные таким образом сведения применялись при подготовке диверсионно-террористических актов.

Роскомнадзор 20 февраля сообщил, что Telegram способствует распространению персональных данных через сервисы «пробива». На этом фоне регулятор 10 февраля продлил ограничения в отношении мессенджера.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь