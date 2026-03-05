Путин направит в Минздрав предложения по охране репродуктивного здоровья бойцов
Президент России Владимир Путин пообещал направить в Минздрав предложения по защите репродуктивного здоровья военнослужащих. С такой идеей выступила одна из участниц встречи, прошедшей в Кремле в преддверии 8 Марта. Глава государства ее инициативу поддержал.
«Вопрос стоит довольно остро, и он очень важен не только для сохранения семейного благополучия, но и для улучшения демографии», – сказала военный медик.
Путин в ответ отметил, что условия службы бойцов остаются крайне тяжелыми: военным приходится преодолевать водные преграды, спать на земле. «Это очень важный вопрос. С удовольствием сам посмотрю и в Минздрав это все передам», – пообещал политик.
Во встрече приняли участие женщины разных профессий, в том числе конструкторы, военкоры и медицинские работники.
5 марта президент проводит в Кремле встречу с женщинами разных профессий перед празднованием 8 Марта. Как сообщал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, в мероприятии участвуют представительницы творческой интеллигенции, конструкторы, инженеры, военнослужащие, добровольцы, медики, медсестры и военные корреспонденты. По его словам, президент поздравляет в их лице всех женщин России.