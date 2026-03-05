Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Путин направит в Минздрав предложения по охране репродуктивного здоровья бойцов

Ведомости

Президент России Владимир Путин пообещал направить в Минздрав предложения по защите репродуктивного здоровья военнослужащих. С такой идеей выступила одна из участниц встречи, прошедшей в Кремле в преддверии 8 Марта. Глава государства ее инициативу поддержал.

«Вопрос стоит довольно остро, и он очень важен не только для сохранения семейного благополучия, но и для улучшения демографии», – сказала военный медик.

Путин в ответ отметил, что условия службы бойцов остаются крайне тяжелыми: военным приходится преодолевать водные преграды, спать на земле. «Это очень важный вопрос. С удовольствием сам посмотрю и в Минздрав это все передам», – пообещал политик.

Во встрече приняли участие женщины разных профессий, в том числе конструкторы, военкоры и медицинские работники.

5 марта президент проводит в Кремле встречу с женщинами разных профессий перед празднованием 8 Марта. Как сообщал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, в мероприятии участвуют представительницы творческой интеллигенции, конструкторы, инженеры, военнослужащие, добровольцы, медики, медсестры и военные корреспонденты. По его словам, президент поздравляет в их лице всех женщин России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте