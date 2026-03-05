Ближний Восток покинули до 16 000 россиян

До конца 5 марта ожидается 12 рейсов из Дубая в Москву и другие регионы РФ. «Если все рейсы будут выполнены, по итогам 5 марта за сутки из стран Персидского залива в Россию вылетят около 90 самолетов и примерно 17 500 пассажиров», – заключили в АТОР.