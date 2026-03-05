Газета
Ближний Восток покинули до 16 000 россиян

Ведомости

Страны Персидского залива покинули около 15 800 россиян с начала эскалации 28 февраля. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР) России.

За сутки из ОАЭ улетели 7000 пассажиров из России, из них почти 4000 – с начала дня 5 марта. Из ОАЭ в Россию выполнено 35 рейсов из аэропортов Дубая и Шарджи.

Со 2 по 4 марта из ОАЭ и Омана российские и иностранные авиакомпании выполнили 64 рейса, которыми в Россию вернулись 12 200 пассажиров. Самолеты прибыли в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар.

До конца 5 марта ожидается 12 рейсов из Дубая в Москву и другие регионы РФ. «Если все рейсы будут выполнены, по итогам 5 марта за сутки из стран Персидского залива в Россию вылетят около 90 самолетов и примерно 17 500 пассажиров», – заключили в АТОР.

2 марта Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что потери туроператоров, работающих на ближневосточном направлении, на данный момент достигают $1,5 млн в день. В Минэкономразвития предложили возврат денег туристам из фондов персональной ответственности (ФПО) туроператоров и отсрочку уплаты взносов на три месяца на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

