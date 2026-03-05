Песков ответил на вопрос про «зеленый свет» на уголовные дела против чиновников«Красного света» на возбуждение дел никогда не было, заверили в Кремле
Власти не устанавливали «красный свет» и не давали «зеленый свет» на работу силовиков с преступлениями высокопоставленных чиновников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева.
«Никогда красного света не было. Правоохранители работают», – сказал он.
Комментируя дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова, Песков заявил, что в Кремле не знают деталей преступления.
5 марта правоохранители задержали бывшего первого заместителя министра обороны РФ Цаликова. Следственный комитет РФ возбудил против него уголовное дело о создании преступного сообщества. По версии следствия, его участники в 2017–2024 гг. занимались хищением бюджетных средств, их легализацией и получением взяток.
Цаликов занимал пост первого заместителя министра обороны РФ с декабря 2015-го по июнь 2024 г. До этого работал замглавы Минобороны с ноября 2012 г. в период руководства Сергея Шойгу.