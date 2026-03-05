Газета
Трамп призвал Зеленского взять на себя ответственность за заключение перемирия

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский должен «взяться за дело» и заключить соглашение об урегулировании конфликта в стране. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил Politico.

Он также отметил, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин готов заключить сделку, а Зеленский является препятствием для завершения конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 марта говорил, что российская сторона «полна терпения» и ждет нового раунда трехсторонних переговоров по Украине. «Мы продолжаем быть открытыми для переговоров, мы заинтересованы, мы ожидаем следующего раунда. По объективным причинам сейчас сложилась пауза», – сказал он.

2 марта Песков говорил, что Россия считает политико-дипломатическое решение украинского конфликта предпочтительным вариантом.

