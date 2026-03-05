Трамп уволил Кристи Ноэм с поста министра внутренней безопасности США
Президент США Дональд Трамп отстранил Кристи Ноэм от должности министра внутренней безопасности США (DHS), ее пост может занять сенатор от штата Оклахома Марквейн Маллин. Об этом заявил глава государства в Truth Social.
«[Ноэм] хорошо нам служила и добилась многочисленных и впечатляющих результатов (особенно на границе!)», – написал он.
Она перейдет на пост спецпосланника президента по оборонной инициативе США «Щит Америк» (The Shield of the Americas).
Трамп отметил, что Маллин представляет штат, в котором Трамп одержал победу во всех 77 округах в 2016, 2020 и 2024 гг. Он назвал Маллина «воином движения MAGA» и «бывшим непобежденным профессиональным бойцом MMA», который «умеет находить общий язык с людьми».
Теперь кандидатуру Маллина на новую должность должен утвердить сенат.
Увольнение Ноэм произошло после нескольких инцидентов с иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), подотчетной министерству внутренней безопасности, в Миннесоте. Тогда от рук агентов ICE погибли два гражданина США: медбрат Алекс Претти и поэтесса Рене Гуд. На фоне действий ICE и убийств граждан США в штате демократы в палате представителей заблокировали проект о финансировании правительства 31 января, что привело к шатдауну. Нижняя палата парламента поддержала возобновление работы правительства 3 февраля.
Хотя администрация президента США и сам Трамп обвинили жертв в препятствовании работе сотрудников ICE, администрация президента сократила число сотрудников иммиграционной полиции в штате на 700 человек.