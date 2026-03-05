Трамп уволил Кристи Ноэм с поста министра внутренней безопасности США

Увольнение Ноэм произошло после нескольких инцидентов с иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), подотчетной министерству внутренней безопасности, в Миннесоте. Тогда от рук агентов ICE погибли два гражданина США: медбрат Алекс Претти и поэтесса Рене Гуд. На фоне действий ICE и убийств граждан США в штате демократы в палате представителей заблокировали проект о финансировании правительства 31 января, что привело к шатдауну. Нижняя палата парламента поддержала возобновление работы правительства 3 февраля.