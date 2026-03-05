The Guardian: британские инженеры ремонтируют военную технику на Украине

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в размещении западных военных на линии фронта или вблизи нее, но европейские страны не готовы к такому шагу. Сейчас о готовности предоставить по одной бригаде заявили только Великобритания и Франция, но где именно они могли бы быть размещены, Зеленский не уточнил.