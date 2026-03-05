The Guardian: британские инженеры ремонтируют военную технику на Украине
На Украине функционируют четыре объекта, на которых работают британские инженеры, занимающиеся ремонтом военной техники. Ранее существование таких объектов и участие британцев скрывалось. Об этом сообщает The Guardian.
Представителей газеты пригласили ознакомиться с одним из объектов во время визита на Украину министра обороны Великобритании Люка Полларда. По его словам, этот объект стал примером того, как Британия делает то, чего «ни одна другая нация не хотела и не могла сделать».
Хотя на объекте нет британских военнослужащих, в стране работают британские инженеры, нанятые минобороны страны по контракту. Из соображений безопасности другие страны часто предпочитают использовать ремонтные комплекты за пределами Украины, что приводит к более длительным поездкам и задержкам с доставкой их на передовую, отмечает The Guardian.
На объекте, который посетила The Guardian, есть ремонтные площадки вместимостью до 30 единиц техники, а также возможность ремонта ряда систем вооружения, включая самоходные гаубицы AS-90 британского производства.
Поллард рассказал, что размещение объекта на территории Украины сопряжено с риском, но сказал, что это «риск, который стоит принять и которым стоит управлять» в интересах поддержки Киева.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин 27 февраля говорил, что размещение британских войск на Украине представляет собой законную цель для российских сил.
23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в размещении западных военных на линии фронта или вблизи нее, но европейские страны не готовы к такому шагу. Сейчас о готовности предоставить по одной бригаде заявили только Великобритания и Франция, но где именно они могли бы быть размещены, Зеленский не уточнил.