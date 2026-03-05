МИД России призвал Азербайджан и Иран проявлять благоразумие
МИД России призвал Баку и Тегеран проявлять «максимальное благоразумие» и избегать шагов, ведущих к «новым разделительным линиям» в регионе. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в связи с атакой дронов по Нахичевани.
Российская сторона настаивает на тщательной проверке всех обстоятельств инцидентов, способных спровоцировать дальнейшую эскалацию.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что нынешний кризис стал прямым следствием операции США и Израиля против Ирана.
В МИД Азербайджана заявили, что днем 5 марта два иранских беспилотника атаковали объекты в Нахичеванской автономной республике. Один дрон врезался в здание терминала аэропорта, второй упал у здания школы в селе Шакарабад. Пострадали два мирных жителя.
Генштаб Ирана опроверг информацию о запуске беспилотника в сторону Азербайджана. По данным Генштаба Ирана, проведенное расследование показало, что речь идет о провокации.