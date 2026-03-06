Bloomberg: ни один нефтяной танкер не прошел через Ормузский пролив за сутки
Ни один нефтяной танкер не перевез энергоресурс через Ормузский пролив за последние 24 часа, движение в акватории почти полностью остановилось, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Объединенного центра морской информации (JMIC).
За сутки в проливе было зафиксировано всего два коммерческих судна. Это грузовые суда, а не нефтяные танкеры. По данным Bloomberg, эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к тому, что десятки полностью загруженных нефтяных и газовых танкеров остаются в Персидском заливе. Это лишает поставок ключевых потребителей в Азии и Европе.
5 марта замглавы МИД Ирана Казым Гарибабади заявил, что во время войны контроль над Ормузским проливом должен быть у Ирана. Он подчеркнул, что Иран не пропустит через пролив торговые суда и военные корабли государств-противников.
Об установлении полного контроля Ирана над акваторией 4 марта сообщил замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде. Он говорил, что движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через пролив стало невозможным.