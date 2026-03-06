Bloomberg: ни один нефтяной танкер не прошел через Ормузский пролив за сутки

За сутки в проливе было зафиксировано всего два коммерческих судна. Это грузовые суда, а не нефтяные танкеры. По данным Bloomberg, эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к тому, что десятки полностью загруженных нефтяных и газовых танкеров остаются в Персидском заливе. Это лишает поставок ключевых потребителей в Азии и Европе.