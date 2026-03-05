Газета
Главная / Политика /

Иран назвал условие для открытия Ормузского пролива

Пока идет война, Исламская Республика не пропустит корабли и суда противников
Ведомости

В условиях войны контроль над Ормузским проливом должен быть у Ирана, заявил замглавы МИД Ирана Казым Гарибабади. Он добавил, что Иран не пропустит через пролив торговые суда и военные корабли государств-противников.

«Пока идет война, Ормузский пролив должен оставаться закрытым», – сказал замминистра в эфире телеканала A haber.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана также заявил, что Ормузский пролив будет контролироваться Ираном на время конфликта.

«Мы ранее заявляли, что на основании международного права и соответствующих резолюций во время войны Исламская Республика Иран имеет право контролировать проход через Ормузский пролив», – говорится в заявлении КСИР (цитата по CNN).

В КСИР предупредили, что если будут замечены суда, принадлежащие США, Израилю, Европе «и их сторонникам», «по ним непременно будет нанесен удар».

