Иран назвал условие для открытия Ормузского пролива

Иран назвал условие для открытия Ормузского проливаПока идет война, Исламская Республика не пропустит корабли и суда противников
В условиях войны контроль над Ормузским проливом должен быть у Ирана, заявил замглавы МИД Ирана Казым Гарибабади. Он добавил, что Иран не пропустит через пролив торговые суда и военные корабли государств-противников.
«Пока идет война, Ормузский пролив должен оставаться закрытым», – сказал замминистра в эфире телеканала A haber.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана также заявил, что Ормузский пролив будет контролироваться Ираном на время конфликта.
«Мы ранее заявляли, что на основании международного права и соответствующих резолюций во время войны Исламская Республика Иран имеет право контролировать проход через Ормузский пролив», – говорится в заявлении КСИР (цитата по CNN).
В КСИР предупредили, что если будут замечены суда, принадлежащие США, Израилю, Европе «и их сторонникам», «по ним непременно будет нанесен удар».