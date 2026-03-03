Трамп пообещал гарантии безопасности для танкеров в Ормузском проливе

С конца прошлой недели цены на нефть выросли почти на $10 за баррель на фоне эскалации конфликта. Рост начал отражаться и на стоимости бензина. Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых морских поставок нефти и значительная часть СПГ, остается «формально открытым», но страховые компании повышают ставки и в ряде случаев отказываются страховать суда, идущие через этот маршрут, пишет издание.