Трамп пообещал гарантии безопасности для танкеров в Ормузском проливе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился обеспечить страхование морских перевозок через Персидский залив и при необходимости организовать сопровождение танкеров ВМС США через Ормузский пролив.

«Я приказал финансовой корпорации развития Соединенных Штатов (DFC) обеспечить по очень разумной цене страхование от политических рисков и гарантии финансовой безопасности всех морских перевозок, особенно энергетических, через Персидский залив», – написал он в Truth Social.

Politico писало, что в администрации США обсуждают возможности предоставления военной защиты нефтяным и газовым танкерам, проходящим через Ормузский пролив. По данным источников, такие меры рассматриваются в связи с резким ростом цен на энергоносители после угроз Ирана атаковать суда «в этом стратегически важном узле».

Как закрытие Ормузского пролива влияет на мировую экономику

Экономика / Мировая экономика

С конца прошлой недели цены на нефть выросли почти на $10 за баррель на фоне эскалации конфликта. Рост начал отражаться и на стоимости бензина. Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых морских поставок нефти и значительная часть СПГ, остается «формально открытым», но страховые компании повышают ставки и в ряде случаев отказываются страховать суда, идущие через этот маршрут, пишет издание.

Ранее источники сообщали, что Пентагон обсуждает возможную морскую миссию, аналогичную операциям в Красном море, где США обеспечивали свободное судоходство на фоне угроз со стороны поддерживаемых Ираном сил.

3 марта президент Эммануэль Макрон также направил авианосец «Шарль-де-Голль» в Средиземное море на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По словам главы государства, ситуация вокруг ключевых морских маршрутов требует дополнительных мер безопасности.

2 марта Ормузский пролив был закрыт. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что будет наносить удары по любому кораблю, который попытается пройти через него. 

