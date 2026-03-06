Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Путин проведет встречу с губернатором Нижегородской области Никитиным

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин примет в Кремле губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках последовательной работы по региональной проблематике. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Путин продолжает череду встреч с главами регионов, которые отчитываются о проделанной работе. Так, 2 марта глава государства провел рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Он отчитался о динамике роста экономики, реализации крупных инвестпроектов и выполнении поручений президента.

17 февраля российский лидер принял в Кремле губернатора Орловской области Андрея Клычкова, который доложил о социально-экономическом развитии региона, рекордах в АПК и восстановлении популяции диких зубров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её