Путин проведет встречу с губернатором Нижегородской области Никитиным
Президент РФ Владимир Путин примет в Кремле губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках последовательной работы по региональной проблематике. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин продолжает череду встреч с главами регионов, которые отчитываются о проделанной работе. Так, 2 марта глава государства провел рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Он отчитался о динамике роста экономики, реализации крупных инвестпроектов и выполнении поручений президента.
17 февраля российский лидер принял в Кремле губернатора Орловской области Андрея Клычкова, который доложил о социально-экономическом развитии региона, рекордах в АПК и восстановлении популяции диких зубров.