Путин проведет встречу с губернатором Нижегородской области Никитиным

Путин продолжает череду встреч с главами регионов, которые отчитываются о проделанной работе. Так, 2 марта глава государства провел рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Он отчитался о динамике роста экономики, реализации крупных инвестпроектов и выполнении поручений президента.