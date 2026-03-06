Азербайджан вывозит своих дипломатов из Ирана

Днем 5 марта один выпущенный с территории Ирана беспилотник врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике, а другой упал у здания школы в селе Шакарабад, сообщали в Баку. Два мирных жителя пострадали. После этого МИД страны вызвал посла Ирана и пригрозил ответными мерами.