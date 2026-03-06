Азербайджан вывозит своих дипломатов из Ирана
Баку начал вывозить свой дипломатический персонал из Ирана. Об этом пишет Oxu.az со ссылкой на министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
«Эвакуация как сотрудников нашего консульства в Тебризе, так и сотрудников посольства находится на стадии исполнения», – сказал он.
По словам Байрамова, соответствующее поручение дал лично президент республики Ильхам Алиев.
Днем 5 марта один выпущенный с территории Ирана беспилотник врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике, а другой упал у здания школы в селе Шакарабад, сообщали в Баку. Два мирных жителя пострадали. После этого МИД страны вызвал посла Ирана и пригрозил ответными мерами.
Тегеран отверг заявления о запуске иранского беспилотника в сторону Азербайджана. По данным иранских военных, речь может идти о провокации.