Иран заявил, что 30% погибших при атаках – дети
Доля детей среди погибших при ударах США и Израиля по Ирану составляет 30%. Об этом заявила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.
«30% наших погибших – дети», – сказала Мохаджерани на брифинге (цитата по ТАСС).
6 марта Fars сообщила, что в результате удара США и Израиля по детской площадке и зданию скорой помощи в пригороде Шираза на юге Ирана погибли как минимум 20 человек, еще 30 пострадали.
28 февраля, в первый день атаки США и Израиля на Иран, был нанесен удар по начальной школе для девочек в городе Минабе. Погиб 171 человек, большинство – ученицы от 7 до 12 лет.