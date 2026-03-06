МИД Украины рекомендовал своим граждан не посещать Венгрию
Украинцам рекомендуется не посещать Венгрию, поскольку Киев не может гарантировать их безопасность в республике. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины.
«[МИД] рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне произвольных действий венгерских властей», – говорится в сообщении.
МИД также рекомендовал украинскому и европейскому бизнесу обратить внимание на «угрозы произвольного похищения» имущества на территории Венгрии.
5 марта национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) сообщила о задержании семи граждан Украины в рамках уголовного производства по подозрению в отмывании денег. Задержанные могут быть инкассаторами. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что украинским дипломатам не предоставили доступ к задержанным.
Последний месяц отношения Киева и Будапешта обострились. Это произошло после предполагаемого повреждения нефтепровода «Дружба» на территории Украины. Через него Венгрия и Словакия получают нефть из России, сейчас поставки остановлены. Словацкие власти заявили, что трубопровод поврежден не был. Премьер-министр республики Виктор Орбан заявил, что Венгрия после инцидента с «Дружбой» остановит транзит поставок на Украину через свою территорию.