МИД Украины рекомендовал своим граждан не посещать Венгрию

Последний месяц отношения Киева и Будапешта обострились. Это произошло после предполагаемого повреждения нефтепровода «Дружба» на территории Украины. Через него Венгрия и Словакия получают нефть из России, сейчас поставки остановлены. Словацкие власти заявили, что трубопровод поврежден не был. Премьер-министр республики Виктор Орбан заявил, что Венгрия после инцидента с «Дружбой» остановит транзит поставок на Украину через свою территорию.