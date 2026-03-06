Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Российским паралимпийцам на играх в Италии не выдали смартфоны

Ведомости

Российские спортсмены на Паралимпийских играх в Италии не получили смартфоны, которые традиционно вручаются участникам соревнований. Об этом сообщил источник ТАСС.

Смартфоны Samsung входят в подарочный набор, который спортсмены получают на Олимпийских и Паралимпийских играх от партнеров международного олимпийского и паралимпийского движения. Однако российским спортсменам на нынешних Играх такие устройства не выдали.

Аналогичная ситуация уже происходила на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 г. в Париже – тогда российские спортсмены также не получили смартфоны.

17 февраля российским спортсменам также не вручили смартфоны от организаторов Олимпиады-2026. Хотя перед началом Игр была представлена эксклюзивная версия смартфона для участников Олимпиады. Но российские атлеты гаджеты так и не получили.

Зимние Паралимпийские игры проходят в Италии с 6 по 15 марта. В рамках соревнований будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта. Россию на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступят под флагом страны.

19 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ приветствует решение о допуске российских паралимпийцев к международным соревнованиям и считает, что спорт должен оставаться вне политики.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте