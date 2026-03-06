Российским паралимпийцам на играх в Италии не выдали смартфоны
Российские спортсмены на Паралимпийских играх в Италии не получили смартфоны, которые традиционно вручаются участникам соревнований. Об этом сообщил источник ТАСС.
Смартфоны Samsung входят в подарочный набор, который спортсмены получают на Олимпийских и Паралимпийских играх от партнеров международного олимпийского и паралимпийского движения. Однако российским спортсменам на нынешних Играх такие устройства не выдали.
Аналогичная ситуация уже происходила на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 г. в Париже – тогда российские спортсмены также не получили смартфоны.
17 февраля российским спортсменам также не вручили смартфоны от организаторов Олимпиады-2026. Хотя перед началом Игр была представлена эксклюзивная версия смартфона для участников Олимпиады. Но российские атлеты гаджеты так и не получили.
Зимние Паралимпийские игры проходят в Италии с 6 по 15 марта. В рамках соревнований будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта. Россию на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступят под флагом страны.
19 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ приветствует решение о допуске российских паралимпийцев к международным соревнованиям и считает, что спорт должен оставаться вне политики.