Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Президент ЦАР призвал российские предприятия инвестировать в республику

Ведомости

Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера призвал российские предприятия и частный сектор инвестировать в страну и пообещал создать условия для их полноценной деятельности. Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».

В качестве наиболее перспективных отраслей он выделил сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность. Особенно лидер отметил энергетическую область, так как все секторы экономики республики нуждаются в энергии и в настоящее время она сталкивается с ее дефицитом.

Туадера заявил, что в стране мир и стабильность стали повседневностью для жителей ЦАР. В интервью ТАСС он рассказал, что Россия оказала ЦАР поддержку при подавлении мятежа в стране в 2020 г. При поддержке российских инструкторов силы обороны и безопасности страны смогли сорвать эту попытку и укрепить безопасность.

5 марта президент РФ Владимир Путин принял Туадеру, который прибыл в Россию с визитом. Путин поздравил политика с победой на президентских выборах, а глава ЦАР, в свою очередь, поблагодарил РФ за то, что она сделала эти выборы возможными, обеспечив безопасность.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь