Президент ЦАР призвал российские предприятия инвестировать в республику
Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера призвал российские предприятия и частный сектор инвестировать в страну и пообещал создать условия для их полноценной деятельности. Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».
В качестве наиболее перспективных отраслей он выделил сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность. Особенно лидер отметил энергетическую область, так как все секторы экономики республики нуждаются в энергии и в настоящее время она сталкивается с ее дефицитом.
Туадера заявил, что в стране мир и стабильность стали повседневностью для жителей ЦАР. В интервью ТАСС он рассказал, что Россия оказала ЦАР поддержку при подавлении мятежа в стране в 2020 г. При поддержке российских инструкторов силы обороны и безопасности страны смогли сорвать эту попытку и укрепить безопасность.
5 марта президент РФ Владимир Путин принял Туадеру, который прибыл в Россию с визитом. Путин поздравил политика с победой на президентских выборах, а глава ЦАР, в свою очередь, поблагодарил РФ за то, что она сделала эти выборы возможными, обеспечив безопасность.