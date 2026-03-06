NBC: Белый дом признал нанесение ударов по району школы для девочек в Иране
Представители администрации президента США Дональда Трампа сообщили конгрессу, что американские военные наносили удары по району Минаб в Иране, где была атакована начальная школа для девочек. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на двух американских чиновников.
Представители Белого дома признали, что удары наносились не Израилем, и не предоставили никакой дополнительной информации.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что следователи вооруженных сил США провели проверку и по ее итогам считают, что удар по школе в Иране могли нанести американские военнослужащие.
Центральное командование США заявляло, что расследование удара продолжается. Министр обороны Пит Хегсет говорил, что США никогда не наносят удары по гражданским объектам. Ранее то же говорил и госсекретарь Марко Рубио.
28 февраля ракета упала на начальную школу «Шаджаре Тайебе» для девочек в Минабе. В результате погиб 171 человек, большинство – ученицы в возрасте от 7 до 12 лет. 5 марта агентство Fars со ссылкой на источники сообщало, что Иран идентифицировал всех лиц, причастных к удару. В соответствующем докладе уточняются личности пилотов, авиабаза, откуда они вылетели, и страна происхождения предполагаемых преступников.