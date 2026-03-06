Путин провел совещание по повышению эффективности военной техники

30 января на совещании по военно-техническому сотрудничеству Путин сообщил, что в 2025 г. российская продукция военного назначения была поставлена более чем в 30 стран. Объем валютной выручки от этих поставок превысил $15 млрд. Кроме того, был сформирован «солидный» портфель новых экспортных заказов.