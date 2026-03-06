Путин провел совещание по повышению эффективности военной техники
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам оценки опыта, а также повышению эффективности использования военной техники в условиях спецоперации. Об этом сообщили в Кремле.
Во встрече приняли участие представители правительства, Совета безопасности, Минобороны, Генерального штаба. Также присутствовали командующие военными округами и руководители предприятий военно-промышленного комплекса.
26 декабря Путин подвел итоги исполнения гособоронзаказа. По его словам, работа предприятий оборонно-промышленного комплекса позволила кратно увеличить производство востребованной на спецоперации продукции с 2022 г. «Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику», – подчеркивал президент.
По словам Путина, объемы производства значительно выросли. Так, выпуск бронетанкового вооружения увеличился в 2,2 раза, легкобронированной техники – в 3,7 раза, военной авиационной техники – в 4,6 раза. Производство ракетного и артиллерийского вооружения выросло в 9,6 раза, средств связи и РЭБ – в 12,5 раза, средств поражения и боеприпасов – в 22 раза. Президент отмечал, что оборонная сфера должна стать «локомотивом для всей промышленности».
30 января на совещании по военно-техническому сотрудничеству Путин сообщил, что в 2025 г. российская продукция военного назначения была поставлена более чем в 30 стран. Объем валютной выручки от этих поставок превысил $15 млрд. Кроме того, был сформирован «солидный» портфель новых экспортных заказов.