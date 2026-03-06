Трамп заявил о решении проблемы судоходства через Ормузский пролив

Блокировка акватории привела к росту цен на мировых рынках. От событий на Ближнем Востоке пострадают крупнейшие импортеры нефти – Китай и Индия, говорили «Ведомостям» эксперты. Около 80% всего нефтяного экспорта Ирана направляется в Китай, для которого это важный источник природного ресурса после потери венесуэльского рынка.