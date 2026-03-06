Трамп заявил о решении проблемы судоходства через Ормузский пролив
Проблема судоходства в Ормузском проливе уже решена. Об этом объявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNN.
«Все в порядке. Это продлится недолго [рост цен на топливо]. Цены очень быстро упадут», – сказал он, заявив, что «уже разобрался» с Ормузским проливом.
Пролив блокирует Иран в связи с американо-израильскими ударами по его территории. 4 марта замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде сообщил, что военные Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Он подчеркнул, что движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов стало невозможным в этой акватории.
В МИД Ирана заявили, что в условиях войны контроль над Ормузским проливом должен быть у Ирана и Тегеран не пропустит через пролив торговые суда и военные корабли государств-противников.
Блокировка акватории привела к росту цен на мировых рынках. От событий на Ближнем Востоке пострадают крупнейшие импортеры нефти – Китай и Индия, говорили «Ведомостям» эксперты. Около 80% всего нефтяного экспорта Ирана направляется в Китай, для которого это важный источник природного ресурса после потери венесуэльского рынка.