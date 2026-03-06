Трамп: правительство Кубы «скоро падет»
Правительство Кубы «скоро падет», заявил президент США Дональд Трамп в телефонном интервью CNN.
«Кстати, Куба скоро падет, это не имеет отношения к делу, но Куба тоже падет», – сказал он.
Американский лидер также добавил, что власти Кубы намерены заключить соглашение с США, в связи с чем он планирует отправить туда госсекретаря Марко Рубио.
Сенатор от Южной Каролины, республиканец Линдси Грэм 2 марта говорил, что после проведения операции в Иране следующей целью США будет Куба. «Куба следующая,… ее дни сочтены», – сказал он.
Сам Трамп 27 февраля заявил о возможном «дружественном захвате» Кубы на фоне попыток Вашингтона использовать энергетический кризис на острове для усиления своего влияния. Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Техас, Трамп отметил, что Куба находится «в большой беде» и что США могли бы «сделать что-то очень позитивное для людей, которые были изгнаны или пострадали на Кубе, а сейчас живут здесь».