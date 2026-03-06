Израиль нанес удар возле иранского посольства в Бейруте
Израильские самолеты нанесли удар по кварталу Бейрута, где расположено иранское посольство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в службе гражданской обороны.
«В ходе этого авианалета один из ударов был нанесен по кварталу Джнах, который расположен напротив здания иранского посольства в Бейруте», – сказал собеседник агентства.
Израиль возобновил удары по Ливану после начала военной операции в Иране в конце февраля. 2 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы штаба разведки «Хезболлы» в Бейруте.
На следующий день начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир пообещал вести операцию в Ливане до полного разоружения «Хезболлы». 3 марта ЦАХАЛ сообщил, что израильские военные вошли в Ливан и заняли в южной части страны несколько позиций.