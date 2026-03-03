Газета
Израиль пообещал вести операцию в Ливане до полного разоружения «Хезболлы»

Ведомости

Израиль будет продолжать военную операцию в Ливане до полного разоружения ливанской группировки «Хезболла», заявил начальник генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир. Его слова передает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Мы полны решимости устранить угрозу, исходящую со стороны «Хезболлы», – сказал он.

Позже ЦАХАЛ в Telegram-канале сообщил, что ВВС Израиля ликвидировали заместителя командира «Ливанского корпуса» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хасана Махвади. Он курировал деятельность «Хезболлы» со стороны Ирана.

3 марта ЦАХАЛ сообщил, что израильские военные вошли в Ливан и заняли в южной части страны несколько позиций. Целью операции в Израиле назвали удары по инфраструктуре движения «Хезболла». 2 марта армия обороны Израиля подтвердила, что в Бейруте был ликвидирован глава штаба разведки ливанской группировки.

