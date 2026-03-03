Израиль пообещал вести операцию в Ливане до полного разоружения «Хезболлы»

3 марта ЦАХАЛ сообщил, что израильские военные вошли в Ливан и заняли в южной части страны несколько позиций. Целью операции в Израиле назвали удары по инфраструктуре движения «Хезболла». 2 марта армия обороны Израиля подтвердила, что в Бейруте был ликвидирован глава штаба разведки ливанской группировки.