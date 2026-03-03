Армия Израиля заняла позиции в южной части Ливана
Израильские военные вошли в Ливан и заняли в южной части страны несколько позиций. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным представителей израильской армии, такие действия необходимы «для укрепления передовой обороны» в направлении Ливана. Кроме того, военные стремятся к созданию дополнительного слоя безопасности «для жителей севера».
Целью операции в Израиле назвали удары по инфраструктуре движения «Хезболла».
3 марта госдепартамент США рекомендовал гражданам немедленно выехать из нескольких стран Ближнего Востока из-за серьезных угроз безопасности. Среди указанных в перечне государств – Ливан, Израиль, Иран, Ирак, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Иордания, Бахрейн, Кувейт и другие территории.