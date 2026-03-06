Газета
В Финляндии заявили о готовности к реакции России на размещение ядерного оружия

Ведомости

Хельсинки готов к реакции Москвы на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью Yle.

«Мы к этому абсолютно спокойно готовы», – сказал он (цитата по ТАСС).

Накануне стало известно, что Финляндия готова отменить ограничения, связанные с ядерным оружием. Одно из них – запрет на транзит ядерного оружия через сухопутную и морскую территорию страны, а также через ее воздушное пространство.

Хяккянен уточнил, что транспортировка ядерных боеприпасов в Финляндию будет разрешена только в ситуациях, непосредственно связанных с военной обороной страны. Во всех остальных случаях ввоз ядерных устройств в Финляндию останется строго запрещен.

В Кремле предупредили, что состоящая в НАТО Финляндия станет угрозой для Москвы после размещения там ядерного оружия.

