Более 20 россиян на Украине обратились с просьбой воссоединиться с семьями

12 февраля уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что один ребенок воссоединяется с близкими в РФ и пять – на Украине. На Украину отправили четырех мальчиков и одну девочку в возрасте от 4 до 15 лет, там они воссоединятся со своими семьями. По словам Львовой-Беловой, один мальчик жил с дедушкой, а после его смерти захотел переехать к маме на Украину. Другой ребенок после смерти мамы жил с бабушкой и дедушкой, мальчик хотел жить с родным дядей на Украине, тот оформил опеку. Еще трое детей, рассказала уполномоченная по правам ребенка, жили в учреждении, они воссоединятся с мамами на Украине.