Более 20 россиян на Украине обратились с просьбой воссоединиться с семьями
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила более 20 обращений от граждан РФ, находящихся на территории Украины, которые хотят воссоединиться со своими семьями в России. Об этом она сообщила «РИА Новости».
По словам омбудсмена, этот вопрос обсуждался во время ее встречи в Белоруссии с представителями украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.
«Как правило, это взрослые дети и пожилые родители, разобщенные сегодня закрытием границ», – сказала Москалькова.
6 марта в РФ вернулись еще двое мирных жителей Курской области, удерживаемых на Украине. Это пожилая женщина и ее внучка.
12 февраля уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что один ребенок воссоединяется с близкими в РФ и пять – на Украине. На Украину отправили четырех мальчиков и одну девочку в возрасте от 4 до 15 лет, там они воссоединятся со своими семьями. По словам Львовой-Беловой, один мальчик жил с дедушкой, а после его смерти захотел переехать к маме на Украину. Другой ребенок после смерти мамы жил с бабушкой и дедушкой, мальчик хотел жить с родным дядей на Украине, тот оформил опеку. Еще трое детей, рассказала уполномоченная по правам ребенка, жили в учреждении, они воссоединятся с мамами на Украине.