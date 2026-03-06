В Дубае при падении обломков сбитой воздушной цели погиб мирный житель
В результате падения обломков воздушной цели, сбитой силами ПВО при отражении атаки на Дубай, погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Фрагменты упали в районе Аль-Барша. Погибший – эмигрант из Пакистана. Он работал водителем в ОАЭ.
7 марта обломки также упали на небоскреб в районе Дубай Марина. Пострадавших не было.
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна «находится в состоянии войны».