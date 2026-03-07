Пезешкиан в разговоре с Путиным опроверг информацию об атаке на Азербайджан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным опроверг информацию о нападении на Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба президента Ирана. Пезешкиан назвал эти утверждения «заговором врагов», направленным на подрыв братских отношений между соседними странами.
«Тегеран никогда не ставил целью нападать на своих соседей», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Как сообщил телеканал AzTV, служба госбезопасности Азербайджана объявила о предотвращении разведывательно-диверсионной деятельности, которую, по версии спецслужб, планировал Корпус стражей исламской революции Ирана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 марта привел вооруженные силы, погранслужбу и спецподразделения в режим «мобилизации номер один», поручив структурам готовиться к проведению любых операций. Это произошло после падения иранских беспилотников в районе аэропорта Нахичевани, в результате которого пострадали два человека. Алиев назвал произошедшее терактом, а МИД Азербайджана вызвал посла Ирана, предупредив о возможных ответных мерах.
Иран позже отверг обвинения азербайджанской стороны.