Пезешкиан в разговоре с Путиным опроверг информацию об атаке на Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 марта привел вооруженные силы, погранслужбу и спецподразделения в режим «мобилизации номер один», поручив структурам готовиться к проведению любых операций. Это произошло после падения иранских беспилотников в районе аэропорта Нахичевани, в результате которого пострадали два человека. Алиев назвал произошедшее терактом, а МИД Азербайджана вызвал посла Ирана, предупредив о возможных ответных мерах.