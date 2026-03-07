Газета
Политика

Посол Кубы заявил о переговорах с партнерами по поставкам нефти

Ведомости

Куба ведет переговоры о поставках нефти с международными партнерами, но не раскрывает детали из-за давления США. Об этом заявил на пресс-конференции посол Кубы в Австрии Пабло Берти Олива.

«Нам нужна нефть, однако, когда на вас нападают, о некоторых вещах говорить нельзя. За всеми судами, идущими в сторону Кубы, следят радары», – сказал Олива (цитата по ТАСС).

Топливный кризис начался на Кубе после того, как 29 января президент США Дональд Трамп подписал указ «Об ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы». Вслед за этим крупнейший поставщик нефти на остров – Мексика – прекратила экспорт.

12 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона поддерживает диалог с властями Кубы и изучает различные варианты содействия, не исключая возможности возобновления или увеличения нефтяных поставок.

