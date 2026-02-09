Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мексика остановила поставки нефти на Кубу из-за угроз со стороны США

Ведомости

Мексика приостановила поставки нефти на Кубу на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа ввести санкции против стран, сотрудничающих с Гаваной. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

«В настоящий момент поставки приостановлены, и мы стараемся избежать какого-либо негативного влияния на Мексику и, как всегда, найти наилучшее дипломатическое решение, чтобы Куба могла получать топливо», – сказала Шейнбаум (цитата по Bloomberg).

Глава государства при этом подчеркнула, что Мексика не поддерживает угрозы санкций в отношении стран, поставляющих нефть Кубе, назвав такой подход несправедливым и наносящим гуманитарный ущерб. По ее словам, прекращение поставок топлива напрямую отражается на работе больниц и школ, а страдает прежде всего население острова.

Кремль обсуждает с Кубой, как помочь застрявшим туристам

Политика / Международные отношения

Шейнбаум также заявила о готовности Мексики выступить посредником между США и Кубой для поиска дипломатического решения. Она подчеркнула, что даже при приостановке нефтяных поставок Мексика будет продолжать оказывать Кубе гуманитарную помощь, включая продовольствие и другие товары, не относящиеся к энергетике.

30 января президент Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за Кубы. Он обосновал решение тем, что политика и действия кубинского правительства представляют собой угрозу национальной безопасности и внешнеполитическому курсу Вашингтона. 31 января Куба объявила в ответ международную чрезвычайную ситуацию из-за напряженности в отношениях с США.

9 февраля CNN сообщал, что представители администрации США высказывали идею о смене режима на острове и уже предпринимали меры по усилению экономических санкций, включая попытки ограничить поставку нефти. В Гаване считают, что политика давления наносит серьезный ущерб экономике страны, в том числе энергетическому сектору, и настаивают, что диалог является более эффективным способом взаимодействия.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь