Мексика остановила поставки нефти на Кубу из-за угроз со стороны США
Мексика приостановила поставки нефти на Кубу на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа ввести санкции против стран, сотрудничающих с Гаваной. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
«В настоящий момент поставки приостановлены, и мы стараемся избежать какого-либо негативного влияния на Мексику и, как всегда, найти наилучшее дипломатическое решение, чтобы Куба могла получать топливо», – сказала Шейнбаум (цитата по Bloomberg).
Глава государства при этом подчеркнула, что Мексика не поддерживает угрозы санкций в отношении стран, поставляющих нефть Кубе, назвав такой подход несправедливым и наносящим гуманитарный ущерб. По ее словам, прекращение поставок топлива напрямую отражается на работе больниц и школ, а страдает прежде всего население острова.
Шейнбаум также заявила о готовности Мексики выступить посредником между США и Кубой для поиска дипломатического решения. Она подчеркнула, что даже при приостановке нефтяных поставок Мексика будет продолжать оказывать Кубе гуманитарную помощь, включая продовольствие и другие товары, не относящиеся к энергетике.
30 января президент Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за Кубы. Он обосновал решение тем, что политика и действия кубинского правительства представляют собой угрозу национальной безопасности и внешнеполитическому курсу Вашингтона. 31 января Куба объявила в ответ международную чрезвычайную ситуацию из-за напряженности в отношениях с США.
9 февраля CNN сообщал, что представители администрации США высказывали идею о смене режима на острове и уже предпринимали меры по усилению экономических санкций, включая попытки ограничить поставку нефти. В Гаване считают, что политика давления наносит серьезный ущерб экономике страны, в том числе энергетическому сектору, и настаивают, что диалог является более эффективным способом взаимодействия.