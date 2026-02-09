Мексика остановила поставки нефти на Кубу из-за угроз со стороны США

Шейнбаум также заявила о готовности Мексики выступить посредником между США и Кубой для поиска дипломатического решения. Она подчеркнула, что даже при приостановке нефтяных поставок Мексика будет продолжать оказывать Кубе гуманитарную помощь, включая продовольствие и другие товары, не относящиеся к энергетике.