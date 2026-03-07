Газета
Из ОАЭ и Омана в Россию перевезут 9200 пассажиров

Ведомости

Минтранс запланировал перевозку 9200 пассажиров на 43 рейсах из ОАЭ и Омана, сообщило ведомство в Telegram-канале. С начала недели в Россию из стран Ближнего Востока бортами российских и иностранных авиакомпаний уже прибыли 28 600 пассажиров на 139 рейсах.

Ограничения на использование воздушного пространства сохраняются. Поэтому российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта включительно. До конца марта отменены рейсы в аэропорты ОАЭ авиакомпании «Аэрофлот» (с 12 марта) и «Победы» (с 9 марта).

6 марта Минтранс сообщал о том, что с начала недели российские и зарубежные авиакомпании перевезли из ОАЭ и Омана почти 21 000 пассажиров. Со 2 по 5 марта из ОАЭ и Омана в российские города вылетели 105 рейсов. Большинство – 97 – следовали из Эмиратов в Москву, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минводы, Махачкалу, Казань и Краснодар. Остальные восемь – из Омана.

Воздушное пространство Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара и Кувейта остается закрытым на фоне эскалации конфликта. 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, в результате которых погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани и министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал атаковать американские базы на Ближнем Востоке и территорию Израиля.

