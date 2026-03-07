Из ОАЭ и Омана в Россию перевезут 9200 пассажиров

6 марта Минтранс сообщал о том, что с начала недели российские и зарубежные авиакомпании перевезли из ОАЭ и Омана почти 21 000 пассажиров. Со 2 по 5 марта из ОАЭ и Омана в российские города вылетели 105 рейсов. Большинство – 97 – следовали из Эмиратов в Москву, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минводы, Махачкалу, Казань и Краснодар. Остальные восемь – из Омана.