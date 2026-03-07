Посольство заявило об отсутствии пострадавших россиян в Иране

4 марта посольство сообщило, что из Ирана через границу с Азербайджаном вывезли 117 российских граждан, среди которых 45 детей. В группу также вошли семь граждан Белоруссии и одна гражданка Киргизии. Российские граждане прибыли утром 4 марта в аэропорт «Жуковский» на борту самолета МЧС России.