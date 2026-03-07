Посольство заявило об отсутствии пострадавших россиян в Иране
В посольстве России в Тегеране заявили об отсутствии пострадавших россиян в ходе военного конфликта в Иране, пишет «РИА Новости»
«На данный момент жертв и пострадавших среди российских граждан нет», – сообщили в дипмиссии. Семьи сотрудников дипмиссии и вспомогательный персонал были эвакуированы 3 марта.
4 марта посольство сообщило, что из Ирана через границу с Азербайджаном вывезли 117 российских граждан, среди которых 45 детей. В группу также вошли семь граждан Белоруссии и одна гражданка Киргизии. Российские граждане прибыли утром 4 марта в аэропорт «Жуковский» на борту самолета МЧС России.
2 марта сообщалось, что из Ирана через границу с Азербайджаном в общей сложности вывезли 553 человека.
С начала недели в Россию из стран Ближнего Востока бортами российских и иностранных авиакомпаний уже прибыли 28 600 пассажиров на 139 рейсах. 7 марта была запланирована перевозка 9200 пассажиров на 43 рейсах из ОАЭ и Омана.