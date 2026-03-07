Четыре человека погибли из-за последствий шторма в штате Мичиган

В феврале по меньшей мере два человека стали жертвами зимнего шторма на северо-востоке США, который метеорологи называют самым сильным за последние 10 лет. Из-за шторма в некоторых районах северо-востока страны выпало более 60 см снега. Власти Нью-Йорка сообщили, что во время сильных снегопадов и резкого похолодания приоритетом стало размещение бездомных в приютах.