Четыре человека погибли из-за последствий шторма в штате Мичиган

В результате последствий шторма, который вызвал торнадо, погибли четыре человека в американском штате Мичиган, еще 12 пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные офиса шерифа округа Бранч.

Штормы, растянувшиеся от Мичигана до Оклахомы, начались 6 марта. Торнадо могли наблюдать жители штатов, расположенных от Айовы до Оклахомы. По данным Национальной метеорологической службы, рассеянные грозы продолжатся вечером 6 марта по местному времени. В некоторых частях США на юге страны к выходным погода станет чрезвычайно жаркой для начала весны.

В феврале по меньшей мере два человека стали жертвами зимнего шторма на северо-востоке США, который метеорологи называют самым сильным за последние 10 лет. Из-за шторма в некоторых районах северо-востока страны выпало более 60 см снега. Власти Нью-Йорка сообщили, что во время сильных снегопадов и резкого похолодания приоритетом стало размещение бездомных в приютах.

В конце января сообщалось, что по меньшей мере 85 человек стали жертвами последствий мощной снежной бури в США. Больше всего граждан погибли в штатах Теннесси, Миссисипи и Луизиана – на них пришлась примерно половина зарегистрированных случаев смерти.

