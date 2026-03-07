Меркель призвала ЕС быть дипломатическим союзником Украины
Евросоюз должен выступать не только в роли военного союзника Украины, но и как дипломатический партнер в урегулировании конфликта. Такое мнение высказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель на приеме Matthiae-Mahl в гамбургской ратуше. Ее слова передает RTL Deutschland.
Она также подчеркнула, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою судьбу и начать говорить единым голосом, а также снизить свою зависимость от Вашингтона.
По словам Меркель, еще в 2021 г. она заявляла о необходимости избегать одностороннего ведения переговоров с Россией со стороны США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 марта говорил, что российская сторона «полна терпения» и ждет нового раунда трехсторонних переговоров по Украине. «Мы продолжаем быть открытыми для переговоров, мы заинтересованы, мы ожидаем следующего раунда. По объективным причинам сейчас сложилась пауза», – сказал он.
Белый дом ожидает, что прогресс в переговорном процессе по украинскому урегулированию должен произойти в ближайшие недели. «Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением, которое положит конец войне раз и навсегда. Обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс», – написал спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X.