МИД РФ: США пытаются свергнуть власть в Иране за отказ подчиниться Западу

МИД РФ: США пытаются свергнуть власть в Иране за отказ подчиниться ЗападуТакже была выражена обеспокоенность напряженностью в отношениях Азербайджана и Ирана
США и Израиль пытаются свергнуть законную власть в Иране за отказ подчиниться «коллективному Западу». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что российская сторона обеспокоена развитием ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, вызванным «ничем не спровоцированной» военной агрессией США и Израиля против Ирана. Эти действия, предпринятые под надуманными предлогами, противоречат Уставу ООН и основным принципам международного права, заявила дипломат.
Захарова напомнила, что Москва неоднократно предупреждала о том, что подобные действия могут негативно сказаться на безопасности всего региона, особенно соседних с Ираном стран. Сегодняшние события являются прямым следствием агрессии и поддержки, оказанной ей, добавила официальный представитель МИДа.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.
МИД Азербайджана заявил, что днем 5 марта один выпущенный с территории Ирана беспилотник врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике, а другой упал у здания школы в селе Шакарабад. Два мирных жителя пострадали. Иранская сторона отвергает обвинения.
МИД Азербайджана вызвал посла Ирана. Баку также предупредил, что оставляет за собой право принять ответные меры.