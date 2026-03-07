Газета
МИД РФ: США пытаются свергнуть власть в Иране за отказ подчиниться Западу

Также была выражена обеспокоенность напряженностью в отношениях Азербайджана и Ирана
Ведомости

США и Израиль пытаются свергнуть законную власть в Иране за отказ подчиниться «коллективному Западу». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что российская сторона обеспокоена развитием ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, вызванным «ничем не спровоцированной» военной агрессией США и Израиля против Ирана. Эти действия, предпринятые под надуманными предлогами, противоречат Уставу ООН и основным принципам международного права, заявила дипломат. 

Захарова напомнила, что Москва неоднократно предупреждала о том, что подобные действия могут негативно сказаться на безопасности всего региона, особенно соседних с Ираном стран. Сегодняшние события являются прямым следствием агрессии и поддержки, оказанной ей, добавила официальный представитель МИДа.

Пезешкиан в разговоре с Путиным опроверг информацию об атаке на Азербайджан

Политика / Международные новости

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

МИД Азербайджана заявил, что днем 5 марта один выпущенный с территории Ирана беспилотник врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике, а другой упал у здания школы в селе Шакарабад. Два мирных жителя пострадали. Иранская сторона отвергает обвинения. 

МИД Азербайджана вызвал посла Ирана. Баку также предупредил, что оставляет за собой право принять ответные меры.

