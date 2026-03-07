МИД Турции призвал Иран «не идти на авантюры» после инцидента с ракетой
Глава турецкого МИД Турции Хакан Фидан призвал не втягивать Анкару в войну и предостерег Иран от повторения недавнего инцидента с ракетой. Его слова приводит Haberler.
«Мы не та страна, что легко поведется на провокации, проблем с защитой нашего воздушного пространства нет. Мы знаем, как выглядит втягивание в войну», – подчеркнул Фидан.
По словам министра, турецкие власти обсудили инцидент с иранскими коллегами, подчеркнув, что простят Тегерану «заблудившуюся» ракету. «Но если речь идет о повторении инцидента, то советуем вам быть внимательными, пусть никто в Иране не идет на авантюры», – заключил министр.
4 марта минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО, расположенные в Восточном Средиземноморье, перехватили над турецкой территорией баллистическую ракету, которая, по предварительным данным, была запущена из Ирана. Осколки упали в районе Дертйол провинции Хатай. Жертв в результате происшествия нет.
Иранская армия опровергла информацию о ракетных пусках по территории Турции. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не планирует задействовать пятую статью Устава организации в случае с иранской ракетой.