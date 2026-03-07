МИД Турции призвал Иран «не идти на авантюры» после инцидента с ракетой

По словам министра, турецкие власти обсудили инцидент с иранскими коллегами, подчеркнув, что простят Тегерану «заблудившуюся» ракету. «Но если речь идет о повторении инцидента, то советуем вам быть внимательными, пусть никто в Иране не идет на авантюры», – заключил министр.