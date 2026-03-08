Трамп: удар по школе для девочек в Минабе нанес Иран
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в ударе по школе для девочек в городе Минаб 28 февраля. Такое заявление глава Белого дома сделал, отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One. Трансляцию на Youtube вел Белый дом.
Журналист спросил напрямую, нанесли ли США удар по школе для девочек в первый день войны.
«Исходя из того, что я видел, это сделал Иран», – сказал Трамп. Журналисты переспросили, правда ли это.
«Мы думаем, что это сделал Иран. Они очень неточные со своими боеприпасами», – сказал Трамп.
В результате атаки на школу для девочек в Минабе погибло более 170 человек, большинство – ученицы от 7 до 12 лет. По информации Reuters, следователи вооруженных сил США провели проверку и не исключают, что обстрел совершили американские военнослужащие.
Fars сообщало, что Иран идентифицировал всех лиц, причастных к удару по начальной школе.