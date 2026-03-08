Мирошник заявил о сложной ситуации для Европы по вопросу поставок Украине
Европейские страны не знают, что им делать по вопросам поставок Украине. С таким мнением выступил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС.
«[Президент Украины] Владимир Зеленский продолжает истерить, и его партнеры тоже находятся в несколько провоцированном состоянии. Они не понимают, что им делать, вращают глазами, не понимая, в какую сторону бежать. Потому что отсутствие вот именно этих поставок создает достаточно серьезные проблемы для Украины», – сказал он.
По словам Мирошника, если Вашингтон перенаправит «все свои потоки» на собственные интересы на Ближнем Востоке или «на защиту себя», то в ближайшее время Украина останется без серьезных поставок, что отразится на их военных возможностях.
Зеленский раскритиковал Евросоюз за отсутствие прогресса по новым санкциям против России и финансовой помощи для Киева. Он указал, что подвижек по принятию 20-го пакета антироссийских санкций нет, как и прогресса в предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. «Хотя Европа признает, что это для нас жизненно важно. Блокировка пакета [Венгрией] все равно сохраняется», – добавил он.
Будапешт с 2022 г. регулярно блокирует военную и финансовую поддержку для Украины. Власти заявляют о нарушении интересов Венгрии, в том числе по вопросу поставок российских энергоресурсов. 5 марта венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт заставит Киев возобновить поставки нефти по «Дружбе» с помощью «политических и финансовых инструментов».