Лавров заявил о необходимости саммита постоянных членов Совбеза ООН

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости определить «правила игры» и призвал к проведению саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН. Так Лавров ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, в каком мире мы живем.

По словам министра, прежде всего ясность должны внести Соединенные Штаты.

«Мы исходим из того, что Соединенные Штаты должны рассказать, какие у них планы и как это все соотносится с тем, что ранее определяло какие-то нормы», – подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин еще до пандемии коронавируса предлагал собрать саммит постоянных членов Совбеза ООН.

«Мне кажется, сейчас самое время такую идею реализовать», – заявил глава российской дипломатии, комментируя глобальную неопределенность в международных отношениях.

После убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи Путин выразил соболезнования президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану. В ходе беседы Путин подтвердил неизменность позиции России, выступающей за немедленное прекращение огня и отказ от силовых методов урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.

5 марта Лавров заявил, что все, кто страдают от агрессии США и Израиля, – стратегические партнеры России.

