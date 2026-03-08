Лавров заявил о необходимости саммита постоянных членов Совбеза ООН
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости определить «правила игры» и призвал к проведению саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН. Так Лавров ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, в каком мире мы живем.
По словам министра, прежде всего ясность должны внести Соединенные Штаты.
«Мы исходим из того, что Соединенные Штаты должны рассказать, какие у них планы и как это все соотносится с тем, что ранее определяло какие-то нормы», – подчеркнул Лавров.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин еще до пандемии коронавируса предлагал собрать саммит постоянных членов Совбеза ООН.
«Мне кажется, сейчас самое время такую идею реализовать», – заявил глава российской дипломатии, комментируя глобальную неопределенность в международных отношениях.
После убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи Путин выразил соболезнования президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану. В ходе беседы Путин подтвердил неизменность позиции России, выступающей за немедленное прекращение огня и отказ от силовых методов урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.
5 марта Лавров заявил, что все, кто страдают от агрессии США и Израиля, – стратегические партнеры России.