Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Фицо: Зеленский не намерен возобновлять поставки нефти в Словакию

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отказе продолжать поставки российской нефти в республику. Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Поставки нефти через территорию Украины для нас жизненно важны», – сказал он, указав, что Зеленский «не собирается их продолжать».

Фицо добавил, что поставки нефти означают для республики «огромные потери как на цене сырья, так и на транспортных сборах».

МИД Украины заявил12 февраля, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен. Фицо усомнился, что трубопровод был действительно поврежден. Он заявил, что Украина не допустила посла Евросоюза к месту повреждения «Дружбы», а также показал спутниковые снимки, на которых трубопровод не поврежден.

На фоне инцидента с нефтепроводом правительство Словакии решило расторгнуть соглашение с «Укрэнерго» об аварийных поставках электроэнергии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь