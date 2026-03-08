Фицо: Зеленский не намерен возобновлять поставки нефти в Словакию
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отказе продолжать поставки российской нефти в республику. Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook
«Поставки нефти через территорию Украины для нас жизненно важны», – сказал он, указав, что Зеленский «не собирается их продолжать».
Фицо добавил, что поставки нефти означают для республики «огромные потери как на цене сырья, так и на транспортных сборах».
МИД Украины заявил12 февраля, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен. Фицо усомнился, что трубопровод был действительно поврежден. Он заявил, что Украина не допустила посла Евросоюза к месту повреждения «Дружбы», а также показал спутниковые снимки, на которых трубопровод не поврежден.
На фоне инцидента с нефтепроводом правительство Словакии решило расторгнуть соглашение с «Укрэнерго» об аварийных поставках электроэнергии.