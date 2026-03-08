Фицо: Зеленский не намерен возобновлять поставки нефти в Словакию

МИД Украины заявил12 февраля, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен. Фицо усомнился, что трубопровод был действительно поврежден. Он заявил, что Украина не допустила посла Евросоюза к месту повреждения «Дружбы», а также показал спутниковые снимки, на которых трубопровод не поврежден.