«Ощадбанк» требует у Венгрии вернуть имущество и ценности инкассаторов
Украинский «Ощадбанк» требует от Венгрии возврата крупной партии валюты и банковских ценностей, захваченных 5 марта при аресте сотрудников организации. Об этом говорится в сообщении украинской кредитной организации в Facebook
«Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится к одной из ведущих международных компаний для проведения независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми участниками перевода средств и ценностей», – говорится в сообщении.
Банк намерен обжаловать решение венгерской миграционной службы. Вторым направлением юридической защиты станет борьба за возврат самого груза – двух инкассаторских машин и ценностей.
Венгерский портал Index сообщил об аресте в Будапеште семи украинцев, подозреваемых в отмывании денег. По данным следствия, они планировали перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину. В самом банке пояснили, что они сопровождали две инкассаторские машины, которые перевозили $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота.
Инцидент с захватом инкассаторских машин «Ощадбанка» в Венгрии спровоцировал дефицит наличной валюты в банковской системе Украины.