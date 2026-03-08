«Ощадбанк» требует у Венгрии вернуть имущество и ценности инкассаторов

Украинский «Ощадбанк» требует от Венгрии возврата крупной партии валюты и банковских ценностей, захваченных 5 марта при аресте сотрудников организации. Об этом говорится в сообщении украинской кредитной организации в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Семь граждан Украины, входивших в инкассаторскую бригаду, уже вернулись на родину, однако бронированные автомобили и перевозимый груз на сумму $40 млн, 35 млн евро и 9 кг банковского золота до сих пор удерживаются венгерской стороной. В «Ощадбанке» настаивают, что их действия были легитимны.