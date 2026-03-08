Газета
Главная / Политика /

«Ощадбанк» требует у Венгрии вернуть имущество и ценности инкассаторов

Ведомости

Украинский «Ощадбанк» требует от Венгрии возврата крупной партии валюты и банковских ценностей, захваченных 5 марта при аресте сотрудников организации. Об этом говорится в сообщении украинской кредитной организации в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Семь граждан Украины, входивших в инкассаторскую бригаду, уже вернулись на родину, однако бронированные автомобили и перевозимый груз на сумму $40 млн, 35 млн евро и 9 кг банковского золота до сих пор удерживаются венгерской стороной. В «Ощадбанке» настаивают, что их действия были легитимны.

«Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится к одной из ведущих международных компаний для проведения независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми участниками перевода средств и ценностей», – говорится в сообщении.

Банк намерен обжаловать решение венгерской миграционной службы. Вторым направлением юридической защиты станет борьба за возврат самого груза – двух инкассаторских машин и ценностей.

Венгерский портал Index сообщил об аресте в Будапеште семи украинцев, подозреваемых в отмывании денег. По данным следствия, они планировали перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину. В самом банке пояснили, что они сопровождали две инкассаторские машины, которые перевозили $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота.

Инцидент с захватом инкассаторских машин «Ощадбанка» в Венгрии спровоцировал дефицит наличной валюты в банковской системе Украины.

