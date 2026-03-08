Ynet: ОАЭ нанесли первый удар по Ирану
Объединенные Арабские Эмираты нанесли удар по Ирану. Об этом пишет израильский портал Ynet без указания источников.
Атака была совершена на иранский завод по опреснению воды, заявляет портал.
Израиль, указывает Ynet, считает предполагаемый удар ОАЭ «сигналом» для Ирана: «Если иранские атаки усилятся, существует реальная вероятность того, что ОАЭ присоединятся к кампании, пусть даже в ограниченном объеме».
Накануне дрон попал в башню 23 Marina в Дубае. Погиб один человек, жильцов эвакуировали.
ОАЭ подвергается иранским атакам с начала конфликта 28 февраля. Тегеран заявляет, что наносит удары по американским базам по всей территории Ближнего Востока. Вместе с тем Катар и Саудовская Аравия заявляли о повреждении своей энергетической инфраструктуры.
4 марта Qatar Energy объявила форс-мажор после того, как уже приостановила производство СПГ и сопутствующей продукции. Вслед за Qatar Energy еще четыре катарские компании, занимающиеся нефтехимией и нефтегазовой продукцией, заявили, что приостанавливают производство. Financial Times писала, что Катар будет восстанавливать поставки энергоносителей «недели или месяцы»