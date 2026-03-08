Ynet: ОАЭ нанесли первый удар по Ирану

4 марта Qatar Energy объявила форс-мажор после того, как уже приостановила производство СПГ и сопутствующей продукции. Вслед за Qatar Energy еще четыре катарские компании, занимающиеся нефтехимией и нефтегазовой продукцией, заявили, что приостанавливают производство. Financial Times писала, что Катар будет восстанавливать поставки энергоносителей «недели или месяцы»