FT: Катар будет восстанавливать поставки энергоносителей «недели или месяцы»

4 марта Qatar Energy объявила форс-мажор после того, как уже приостановила производство СПГ и сопутствующей продукции. Компания уведомила клиентов о не зависящих от нее обстоятельствах. Вслед за Qatar Energy еще четыре катарские компании, занимающиеся нефтехимией и нефтегазовой продукцией, заявили, что приостанавливают производство.