FT: Катар будет восстанавливать поставки энергоносителей «недели или месяцы»
Катар может потратить недели или месяцы, чтобы восстановить цикл поставок энергоносителей после приостановки производства сжиженного природного газа (СПГ) из-за ударов Ирана, сообщил министр по вопросам энергетики и гендиректор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби в интервью газете Financial Times.
«Военные сообщили нам об угрозе для прибрежных объектов. Поэтому мы свернули операции, соблюдая предосторожности, насколько это возможно», – объяснил он.
4 марта Qatar Energy объявила форс-мажор после того, как уже приостановила производство СПГ и сопутствующей продукции. Компания уведомила клиентов о не зависящих от нее обстоятельствах. Вслед за Qatar Energy еще четыре катарские компании, занимающиеся нефтехимией и нефтегазовой продукцией, заявили, что приостанавливают производство.
2 марта CNN сообщал, что иранский беспилотник ударил по предприятию Qatar Energy в Рас-Лаффане, а также по энергетическому объекту в Месаиде.