Костюков: Москва поставила вопрос о покушении на Алексеева «в жесткой форме»
Российская сторона на переговорах с Украиной «в жесткой форме» поставила вопрос о покушении на замначальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом заявил глава ГРУ Игорь Костюков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Конечно, ставился. И ставился в жесткой форме», – сказал он.
Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. По данным следствия, киллер Любомир Корба выстрелил в генерала минимум три раза, а затем бежал. Алексеев перенес операцию.
24 февраля президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ усилить защиту высокопоставленных сотрудников Минобороны. Он добавил, что это относится и к «лидерам общественного мнения, журналистам, волонтерам, которым постоянно угрожает киевский режим».