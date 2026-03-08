В ОАЭ опровергли сообщения об атаке на иранский опреснительный завод
Председатель комитета по вопросам обороны, внутренних дел и внешней политики федерального национального совета ОАЭ Али Аль-Нуайми опроверг сообщения, распространяемые израильскими СМИ об атаке на иранский опреснительный завод. Соответствующий пост Аль-Нуайми разместил в соцсети X в качестве ответа на сообщение американского блогера Марио Науфала об атаке.
«Это фейковые новости. Когда мы что-то делаем, у нас хватает смелости объявить об этом», – написал Аль-Нуайми в X.
Науфал в посте ссылался на Jerusalem Post, i24, Ynet. Там также было сказано, что ОАЭ стали первым государством Персидского залива, которое ответило военным путем. Позже Науфал удалил пост.
Израильский портал Ynet разместил новость без указания источников. Издание сообщило, что Израиль считает предполагаемый удар ОАЭ «сигналом» для Ирана: «Если иранские атаки усилятся, существует реальная вероятность того, что ОАЭ присоединятся к кампании, пусть даже в ограниченном объеме».
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке напрямую затронула Объединенные Арабские Эмираты. Беспилотник поразил небоскреб 23 Marina в Дубае, в результате чего жильцы были экстренно эвакуированы. 7 марта жертвой атак на ОАЭ стал водитель из Пакистана, погибший при падении обломков сбитого дрона.
ОАЭ подвергаются ударам со стороны Ирана с самого начала конфликта 28 февраля. В Тегеране заявляют, что атакуют американские военные базы по всему Ближнему Востоку, и удары по территории Эмиратов являются частью этой кампании.