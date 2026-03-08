Россиян предупредили об отмене авиарейсов из Саудовской Аравии
В аэропортах города Эр-Рияда и Даммама Саудовской Аравии наблюдается массовая отмена авиарейсов. Об этом сообщило посольство России.
В связи с возникшими логистическими сложностями российским путешественникам рекомендуют планировать возвращение на Родину через альтернативные воздушные гавани. Наиболее предпочтительными для вылета названы аэропорты Джидды и Медины.
Рекомендуемый маршрут предполагает перелет с пересадкой в Турции или Египте.
Как сообщает АТОР, посольство России в Катаре продолжает оказывать содействие россиянам, оказавшимся в стране из-за сбоев авиасообщения. 7 марта из ОАЭ и Омана вернули на родину 9200 россиян. Более 3600 россиян хотят покинуть Шри-Ланку, но не могут вылететь. Посольство России на Шри-Ланке сообщает, что круглосуточно занимается вопросами выезда граждан и ведет переговоры с авиакомпаниями.