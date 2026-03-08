Газета
Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника на подлете к Москве

Ведомости

Средства противовоздушной обороны российской армии уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

По его словам, на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.

До этого в течение дня 8 марта Собянин сообщал о нейтрализации трех БПЛА, летевших в сторону Москвы.

По данным Министерства обороны, с 14:00 до 18:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны уничтожили 170 украинских дронов, из которых три были сбиты в Московском регионе.

