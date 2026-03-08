Газета
Силы ПВО нейтрализовали еще один БПЛА на подлете к Москве

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России нейтрализовали очередной дрон противника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву», – написал он.

Собянин добавил, что на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб. Дополнительные подробности в сообщении не приводятся.

8 марта Собянин уже сообщал об уничтожении двух беспилотников, которыми противник планировал атаковать Москву.

Согласно информации Минобороны, с 14:00 до 18:00 мск средства ПВО сбили 170 украинских беспилотников, в том числе три – в Московском регионе.

