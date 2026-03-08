Макрон обсудил с президентом Ирана освобождение французских граждан

6 марта Пезешкиан провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер в разговоре подчеркнул, что сторонам необходимо срочно остановить боевые действия и отказаться от силового решения проблем на Ближнем Востоке. Пезешкиан поблагодарил Россию за поддержку иранского народа и рассказал о развитии ситуации в конфликте с США и Израилем.