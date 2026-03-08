Макрон обсудил с президентом Ирана освобождение французских граждан
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В заявлении в соцсети X он назвал абсолютным приоритетом безопасность и возвращение на родину французских граждан Селиль Колер и Жака Пари, которые в настоящее время находятся на территории посольства Франции.
Макрон подчеркнул необходимость немедленного прекращения ударов Ирана по странам региона, а также потребовал гарантировать свободу судоходства, положив конец фактической блокаде Ормузского пролива. Французский лидер вновь выразил глубокую обеспокоенность развитием ядерной и ракетной программ Ирана, а также всей деятельностью Тегерана по дестабилизации обстановки в регионе, которую он назвал причиной нынешнего кризиса.
По словам Макрона, дипломатическое решение сейчас необходимо как никогда для деэскалации и сохранения мира. Стороны в рамках беседы договорились продолжить контакты в будущем.
6 марта Пезешкиан провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер в разговоре подчеркнул, что сторонам необходимо срочно остановить боевые действия и отказаться от силового решения проблем на Ближнем Востоке. Пезешкиан поблагодарил Россию за поддержку иранского народа и рассказал о развитии ситуации в конфликте с США и Израилем.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый день боевых действий были уничтожены верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани и министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.