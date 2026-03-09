Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют визит к Нетаньяху для переговоров
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером намерены посетить Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.
Визит представителей Соединенных Штатов, как написал Равид в соцсети X, может состояться уже 10 марта, однако детали повестки переговоров с израильским лидером не разглашаются.
4 марта газета The New York Times писала, что Иран вскоре после начала ударов со стороны США и Израиля предложил обсудить прекращение огня и передал соответствующий сигнал американской стороне через посредников.
3 марта Трамп заявил что вести переговоры с Ираном уже «слишком поздно». Он подчеркнул, что иранская система ПВО, военно-воздушные силы, военно-морской флот и руководство уничтожены.