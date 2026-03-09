Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют визит к Нетаньяху для переговоров

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером намерены посетить Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.